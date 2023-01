Il paragone di Zazzaroni: "Simone Inzaghi ha qualcosa di Sacchi"

o da finali: "Ha qualcosa di Sacchi, Simone Inzaghi, anche se fa il possibile per essere normale (è così equilibrato, educato, apparentemente sereno)".

Poi Zazzaroni critica la scelta di Riyad come sede per la Supercoppa Italiana: "Sarà perché veniamo da un Mondiale in Qatar, ma ho rimpianto per un’ora e mezza San Siro trovando oltremodo intollerabile la scelta di Riyad e i suoi vuoti, la passione indotta. Spettatori italiani, 400. Forse 450. Avanti così: continuiamo a svendere l’anima, quel poco che è rimasta".