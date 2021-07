Il Parma in pressing su Tutino: il Napoli fissa il prezzo

Il Parma in pressig su Gennaro Tutino. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Quello che Giuntoli sta mettendo in piedi con il Parma per Gennaro Tutino. L’ex bomber della Salernitana, rientrato al Napoli per fine prestito, è un «fattore economico»: è cominciata la chiacchierata ma per Giuntoli, che con il Parma affari ne ha fatti di recente, Tutino vale non meno di dieci milioni di euro, come inducono a credere le tredici reti segnate in B e utili per offrire il proprio contributo alla promozione della Salernitana"