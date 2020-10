Il piano del Napoli: mezza giornata di riposo ed oggi ritiro in hotel vista mare

Staccare la spina per ritrovarsi al meglio per l'Atalanta. Questa è la strategia di Rino Gattuso in vista del match di sabato pomeriggio, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport che parla della mezza giornata di riposo concessa alla squadra.

"Rimasto a casa, chi avvertiva la necessità di fare il classico trattamento da “bagni e massaggi”, si è presentato regolarmente a Castelvolturno. Ringhio ha mollato un attimo la presa per non “cuocere” la squadra e per tenerla in tiro dopo lo smacco del 3-0 contro la Juve subito a tavolino e con la prospettiva di giocare contro l’Atalanta prima in classifica e con 13 gol segnati in sole 3 partite. Oggi ci si ritroverà di nuovo tutti a Castelvolturno per la rifinitura finale per poi spostarsi la sera in ritiro nell’hotel vista mare al corso Vittorio Emanuele".