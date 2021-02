Il piano-gara di Gattuso: valorizzare il palleggio e tenere il baricentro più alto

Stavolta Rino Gattuso non potrà fare calcoli, perché contro il Granada serviranno almeno due gol per provare a superare il turno in Europa League. L'allenatore azzurro, dunque, ha in mente un piano-gara diverso secondo il Corriere del Mezzogiorno: "L’idea è valorizzare la qualità nel palleggio, nelle combinazioni di Politano, Zielinski, Insigne che si muoverà da seconda punta, nella posizione in cui l’ha impiegato spesso Ancelotti. Il Napoli dovrà fare almeno tre gol per conquistare il passaggio del turno, l’obiettivo è provare ad alzare il baricentro rispetto alle ultime gare".