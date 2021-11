Il possibile iter di Osimhen: tra 15 giorni tornerà a correre, tra un mese in campo in maschera

L'iter riabilitativo di Victor Osimhen comincerà oggi, dopo l'intervento chirurgico, e potrebbe terminare tra un mese. Ad ipotizzarlo è Tuttosport: "Tra 15 giorni potrà già correre in campo e tra non meno di un mese potrebbe anche giocare ma solo con la maschera in titanio. In base alla sua convalescenza si saprà se Osimhen potrà partire il 27 dicembre per raggiungere i compagni della Nigeria che parteciperanno alla Coppa d’Africa".