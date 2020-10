Il punto di svolta del Napoli: il minuto 61' di Parma-Napoli

La svolta sul campo del Parma: l'ingresso in campo di Victor Osimhen. L'edizione odierna di Tuttosport racconta del grande impatto avuto dall'attaccante nigeriano sul Napoli, ritornando proprio sul suo esordio in campionato.

"Il momento in cui la squadra azzurra è passata dall’essere una formazione interessante in una devastante, ha un nome ed un tempo: Victor Osimhen che entra in campo al 61’ di Parma-Napoli. Gattuso aveva lasciato in panchina mister 80 milioni di euro, per tenere inalterato il 4-3-3 con il quale aveva permesso al Napoli di uscire dalla pochezza dell’era Ancelotti. Ma al Tardini il punteggio non si sbloccava e l’avvento della pantera nera ha poi lasciato il segno, nelle idee di Ringhio e sul campionato. Non è un caso se dopo soli due minuti dal suo ingresso in campo, Mertens andò a segno dalla sua nuova posizione di seconda punta, ed Insigne sigillò lo 0-2 per il primo successo in campionato. Da quel 61’ del Tardini, il Napoli non ha più cambiato fisionomia, con i risultati che sono sotto gli occhi (stupiti) di tutti".