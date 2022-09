Il regalo di Spalletti: così ha plasmato una squadra che vola in Italia e in Europa

E' questo il titolo scelto per l'editoriale di Antonio Sacco sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il regalo di Spalletti". E' questo il titolo scelto per l'editoriale di Antonio Sacco sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Un regalo infiocchettato da Politano, Raspadori e Ndombele, gli autori delle tre reti che hanno schiantato i Rangers, ma confezionato dall’allenatore toscano che sta plasmando con risultati eccezionali una squadra che è prima in campionato e vola in Europa. Una squadra solida in difesa, anche su un campo solitamente complicato soprattutto per l’eccezionale carica del pubblico; tosta ma anche propositiva a centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski; letale in attacco anche senza Osimhen ma con un Kvaratskhelia e un Politano imprendibili sulle fasce e un Simeone sempre pronto a lottare e a lanciarsi negli spazi".