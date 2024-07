Il Rennes ha chiesto Ostigard (valutato 8 mln): Leo nicchia e attende la A

Tra gli indiziati a partire c'è Leo Ostigard, sul cui futuro scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il Napoli si muove anche nel mercato in uscita. Come più volte raccontato, per affondare su Mario Hermoso, lo svincolato che piace molto a Manna e Conte, il club deve effettuare prima delle cessioni nel reparto arretrato. Tra gli indiziati a partire c'è Leo Ostigard, sul cui futuro scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Anche in difesa comincia a muoversi qualcosa: il Rennes ha chiesto Leo Ostigard, valutato dal Napoli intorno agli 8 milioni di euro, ma il centrale norvegese non è molto convinto. Vorrebbe continuare a giocare nel campionato di Serie A, aspetta che il Torino o il Genoa facciano una mossa, ma per il momento per lui sembrano aperte soltanto le porte del mercato estero".