Il retroscena del CdS su Lozano: "ADL ha detto no a diverse richieste di prestito in estate"

La rinascita di Hirving Lozano. Anche sul Corriere dello Sport si celebra il grande momento dell'attaccante messicano, con il quotidiano che ricorda come in estate fosse emersa la possibilità di un addio dell'esterno prelevato dal PSV.

"Lozano s’è ritrovato fuori da un allenamento, poi in tribuna, ma ha quando ha intuito che Napoli sarebbe rimasta casa sua, dopo il no ai prestiti onerosi di ADL, ha intuito che stesse per cominciare un’altra vita: largo a destra, per cominciare, nel tridente di Parma e poi in quello ch’è stato, con l’irruzione di Oshimen".