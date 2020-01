Il retroscena di Auriemma: "Festa di gruppo per il compleanno di Allan, solo tre gli assenti"

Il problema è la testa. Lo ha spiegato più volte Rino Gattuso dal suo arrivo al Napoli, con il tecnico impegnato proprio per restituire fiducia ed unità ad una squadra che aveva smarrito diverse convinzioni. Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport si sofferma proprio sul lavoro enorme che il tecnico sta svolgendo in tal senso, svelando come i calciatori stiano ritrovando unità anche attraverso le riunioni conviviali, come quella di mercoledì per festeggiare il compleanno di Allan: c’erano tutti, tranne Mertens (si sta curando in Belgio e tornerà il 15 gennaio), Ghoulam e Lozano.