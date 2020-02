Il rientro di Insigne e non solo: possibili quattro cambi contro il Brescia

Saranno diverse le novità di formazione per Gattuso in vista della gara di domani sera contro il Brescia. Previsto mini-turnover pensando al Barcellona. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che in attacco tornerà Insigne ma potrebbe trovare spazio sulla destra anche Politano al posto di Callejon. Nessuna novità in difesa, a centrocampo scalpitano Lobotka e Allan che potrebbe prendere il posto di uno tra Fabian e Zielinski.