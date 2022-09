Il ritorno al 4-3-3 obbligato da Zielinski rigenerato da Spalletti: il retroscena

Con due gol e un assist, Piotr Zielinski è stato l'assoluto protagonista del match vinto contro il Liverpool

Con due gol e un assist, Piotr Zielinski è stato l'assoluto protagonista del match vinto contro il Liverpool. Del centrocampista parla La Gazzetta dello Sport: "Il ritorno al 4-3-3 “obbligato” da uno Zielinski rigenerato da Spalletti. Il tecnico da anni ha sempre preferito il 4-2-3-1 come sistema di base. In questa stagione - eccezione la gara col Lecce e qualche finale - è sempre partito dal 4-3-3. E in questo c’è anche l’evoluzione e lo studio di un tecnico mai schiavo di dogmi tattici. Nel senso che i suoi concetti di gioco restano immutati, ma se si rende conto che un giocatore o la squadra può rendere meglio cambiando qualcosa lo fa".