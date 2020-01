Il Roma - Ritiro finito: decisione dei calciatori condivisa da Gattuso, ma tifosi perplessi

Dura soltanto una notte il ritiro del Napoli, annunciato da Gattuso sabato sera, dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Il tempo necessario per stare insieme, raccogliere le idee e chiarire e spiegarsi la sconfitta del San Paolo è finito alle 12 di ieri, quando dopo l’allenamento i calciatori hanno fatto rientro nelle proprie case. Decisione condivisa con l’allenatore, che ha dato il via libera. Un ritiro-lampo, quindi, che sembrava dovesse durare fino alla partita di domani sera contro la Lazio, e che invece si è consumato nel giro di qualche ora. Va bene così, se la scelta è condivisa, ma la reazione dei tifosi è stata rabbiosa. Molte polemiche sui social, perché dal tono contrito di Gattuso sabato, sembrava che la decisione di andare in ritiro avrebbe portato a una permanenza in sede più lunga. Anche perché la partita di Coppa Italia non è lontana. In ogni caso i giocatori si ritroveranno oggi per l’allenamento della vigilia: il match dei quarti di finale ad eliminazione diretta si giocherà domani alle 20,45 allo stadio San Paolo. Dopo l’ammutinamento del 5 novembre, quando la squadra rifiutò il ritiro ordinato da De Laurentiis, la decisione di sabato aveva sorpreso tutti, essendo stata presa proprio dalla squadra. Ma la brevissima durata del ritiro fa chiedere ai tifosi se forse non era meglio evitare di fare l’annuncio in conferenza stampa e risparmiarsi altri malumori.