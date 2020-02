Il Roma - Scatta l'ora di Lobotka, l’erede di Hamsik

Negli occhi quei 20 minuti contro la Lazio in cui, senza fare chissà cosa, Stanislav Lobotka riuscì a lasciare sensazioni più che positive al suo esordio nel calcio italiano. L'espulsione a metà primo tempo di Hysaj, però, ruppe le uova nel paniere anche al centrocampista slovacco, che vide terminare il suo debutto dopo appena 22 minuti. Era la Coppa Italia, è in quel momento che il Napoli ha cominciato il percorso verso la svolta, con quella vittoria. Chissà che non porti fortuna proprio l'ex Celta Vigo, mai più titolare da quel momento. Ma domani sì, obbligatoriamente, perché a Gattuso mancherà Fabian, Allan rientrerà ma soltanto per la panchina e Demme non è al meglio. Ci sono alcuni dubbi da sciogliere ancora in mediana, ma la certezza è una: per la prima volta Lobotka partirà titolare anche in Serie A.

QUALE RUOLO? Nel nostro campionato Stani - il vezzeggiativo preferito dai suoi amici - ha già esordito e l'ha fatto nella partita più sentita dell'anno alle pendici del Vesuvio: 21 minuti, ancora poca roba, in cui comunque è riuscito a dare ordine ed intensità e ha strappato applausi al San Paolo. In totale fin qui è stato in campo per meno di un tempo, in entrambi casa ha agito da mezzala e non da vertice basso di centrocampo, ma stavolta sembra destinato ad essere lui il perno della mediana azzurra. Il nodo che ancora non ha sciolto Gattuso, dunque, riguarda la posizione perché evidentemente dipenderà dalle condizioni di Demme. A chi glielo chiede in conferenza stampa, Rino non risponde per non dare vantaggi alla Sampdoria: "Faccio fatica io a capire... Il Napoli mi ha messo una persona a disposizione che controlla, vede gli avversari, come facciamo noi i sacrifici è giusto li facciano anche loro. Quello che farò, lo vedrete domani".

AL TOP DELLA CONDIZIONE. Mezzala o regista, lo scopriremo soltanto stasera. Un ruolo, quello dell'interno di centrocampo, che Lobotka ha ricoperto spesso nel corso della sua carriera: 96 volte, più di ogni altra posizione. Ma la duttilità è una delle armi del centrocampista classe '94 che si è trasferito al Napoli per circa 20 milioni. Il club azzurro l'ha acquistato per dare un'alternativa diversa a Gattuso in entrambe le zone di campo, perché anche il vertice basso di centrocampo è un ruolo propriamente suo, ricoperto per 85 volte in carriera. El Lobo - altro soprannome - a prescindere ci sarà. E Rino sa di poter contare appieno su di lui perché è già al top della condizione. In queste settimane senza calcio, Lobotka si è allenato intensamente, anche nei giorni in cui era a Napoli per le visite mediche, e già contro la Lazio s'era visto uno stato fisico eccellente. Stasera avrà la chance per confermare in 90 minuti - o giù di lì - quanto di buono ha fatto intravedere nei 43 minuti disputati fin qui in azzurro.