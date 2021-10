Il ruolo scelto da Spalletti per il ritorno di Mertens

Qual è il ruolo perfetto di Dries Mertens in questo Napoli? Ora Spalletti lo vede come rifinitore, ruolo che occupa Zielinski. Alle spalle dell’insostituibile Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che poi aggiunge: "La panchina non è proprio il suo habitat naturale. L’ha sofferta durante il periodo di Benitez dove non era proprio titolare. Oggi è consapevole di essere un gradino al di sotto degli altri. Avendo saltato tutta la preparazione a Dimaro, ma la fluidità dei suoi movimenti fa ben sperare per il futuro azzurro. Il suo apporto sarà fondamentale, soprattutto quando ci sarà da soffrire a gennaio per le assenza della Coppa D’Africa".