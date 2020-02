Il San Paolo non sarà pieno: previsti 9mila posti vuoti, ma possibile record d'incasso

Stasera il San Paolo non sarà pienissimo, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Sfiorerà la soglia dei 45mila con 9mila posti vuoti. Duemila arriveranno dalla Spagna e il totale al botteghino sarà prossima ai quattro milioni e mezzo di incasso. Quello sì che si tratterebbe di record per i prezzi più alti rispetto al passato. Ma per quanto riguarda gli spettatori, il quotidiano scrive che CR7 batterà Messi. Nel 2017 col Real gli spettatori furono 56.69. Il record stagionale sono i 45.770 col Brescia a settembre. Chissà se sarà superato.