Il timore di Corbo: "Occhio a cosa può accadere in autostrada tra ultrà Napoli e Inter!"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista per La Repubblica, sul quotidiano si è proiettato alla partita: "Sul messaggio da inviare ai tifosi Antonio Conte avrà lanciato la moneta in aria. È ricaduta sul lato sbagliato. Quello che consiglia massima prudenza. Arginare euforia ed illusioni. È una voce che si perde nel vento, se 5mila viaggiano con bandiere e velocissimi vanno verso Empoli. Se non si trova un biglietto per le prossima gara interna con il Lecce sabato, quasi spariti quelli del 3 novembre con l’Atalanta. Se solo il Napoli nel toto-scudetto resiste alla favorita Inter, 1.77 e 3.50 le quote, staccata la Juve (5.00), sparito dai pronostici il Milan come al Giro gli stremati velocisti nella nebbia delle salite dolomitiche. Solo Conte, forse per scaramanzia, è pessimista. Gli basta “dar fastidio agli altri”.

Il noto giornalista si sofferma anche sulla questione ordine pubblico: "L’altra faccia della moneta suggerisce invece un richiamo alla prova di civismo che il Viminale chiede al tifo organizzato. Lascia aperti tutti i varchi di Empoli. Ma dopo due multe (Palermo a Fuorigrotta,Cagliari in trasferta) è scattata la diffida. Chi crede di poter vincere con il Napoli, deve farlo senza incidenti di percorso. Attenti oggi al ritorno: per 244 km sulla A1, da Incisa Valdarno a Roma, viaggiano insieme i tifosi del Napoli e gli interisti diretti a Roma".