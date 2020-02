Il Torino è un bivio: il Napoli ha già perso 20 punti con le piccole ed al San Paolo è 13esimo

Il Napoli è nel momento decisivo della stagione, la sfida contro il Torino può esserne lo spartiacque, scrive il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che gli azzurri non hanno mai vinto tre partite consecutive in campionato, hanno perso 20 punti contro le piccole e al San Paolo hanno avuto un pessimo rendimento (sarebbero tredicesimi in classifica considerando solo le gare interne), soffrendo gli avversari chiusi: "La partita contro il Torino ci dirà chi siamo. È perfetta per capire se siamo guariti o no, forte fisicamente, sulle seconde palle, servirà una grande gara caratteriale e fisica", le parole di Gattuso rimarcate per spiegare l'importanza della gara.