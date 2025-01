"Il totem che doveva essere!", Lukaku esaltato nelle pagelle: sono 200 gol nei Top5 europei!

Gol pesatissimo per Romelu Lukaku che regala altri tre punti al Napoli. "Entra nel primo gol, innesca il rigore e lo realizza. Altro gol partita, dopo Bergamo. Nona rete. Ecco il totem che doveva essere", il giudizio de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione del belga. Giudizio positivo anche per il Corriere dello Sport: "Ha Gatti e Kalulu addosso, ma più passa il tempo e più cresce. È in fiducia, firma sponde e passaggi decisivi come sul rigore. Rigore che trasforma segnando il gol numero 9 in campionato, il terzo in 4 partite, il 200° nei cinque tornei top d’Europa".

Prestazione importante anche per TuttoNapoli: "Fa qualche sponda nel primo ma arrivano pochi palloni. Il miracolo di Di Gregorio gli nega il gol. Perfetto nell’imbucata sul rigore, che realizza con grande freddezza". "Il gol lo realizza con calcio di rigore pesantissimo ed è glaciale dagli undici metri, ma l'avrebbe meritato già prima per il lavoro prezioso per la squadra e quel colpo di testa a inizio primo tempo su cui Di Gregorio fa il fenomeno. Al top, ora più che mai", si legge invece su TMW.

Le pagelle di Romelu Lukaku

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Il Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 7

TuttoNapoli: 7,5