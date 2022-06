Il vero motivo per cui Giuntoli ha scelto Ostigard

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega perché, per la difesa, la scelta del Napoli è ricaduta su Ostigard

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega perché, per la difesa, la scelta del Napoli è ricaduta su Ostigard: "La scelta di Giuntoli è ricaduta su Ostigard perché il norvegese ha caratteristiche diverse da tutti gli altri centrali attualmente in organico e potrebbe di conseguenza sposarsi bene con ciascuno di loro. L’ex genoano, infatti, è il classico marcatore che “rompe la linea” e che va a prendere l’attaccante avversario anche molto lontano dalla porta. Proprio per questo motivo, Ostigard - destro naturale - potrebbe far coppia tanto con Koulibaly e Juan Jesus, che abitualmente giocano sul centro-sinistra, quanto con Rrahmani che è decisamente più abile a coprire la zona".