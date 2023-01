Impazza la Osimhen-mania: domenica vendute le maschere del nigeriano

La Osimhen-mania è già scoppiata da tempo a Napoli e la testimonianza è arrivata domenica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Osimhen-mania è già scoppiata da tempo a Napoli e la testimonianza è arrivata domenica. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al Maradona, in occasione della sfida contro la Roma, erano in vendita le maschere del bomber nigeriano. Un segnale che ormai l'ex Lille è diventato l'idolo di un tifo intero.