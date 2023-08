In arrivo Gabri Potter, il mago che calciava le zucche e sognava il giornalismo

Il Napoli si prepara ad accogliere in azzurro Gabri Veiga, il talentuoso centrocampista che la società di De Laurentiis acquisterà dal Celta

Il Napoli si prepara ad accogliere in azzurro Gabri Veiga, il talentuoso centrocampista spagnolo che la società di De Laurentiis acquisterà dal Celta Vigo per poco meno di quaranta milioni di euro. Uno dei gioiellini del calcio iberico, e come racconta il Corriere dello Sport ha una storia molto particolare.

Dal campo di zucche a quello da calcio, con la passione per il giornalismo

Classe 2002, è originario di O Porrino, paese sulla via di Santiago di Compostela, e ha cominciato a giocare a calcio prestissimo, ma con qualsiasi cosa di rotondo gli capitasse tra i piedi. Si racconta infatti che il suo primo pallone fosse una zucca, rubata dal campo in campagna degli zii, e trasformata in quella che è stata la sua prima palla. Ad undici anni entra nell'Academy del Celta Vigo e incanta subito i media galiziani, che lo ribattezzano Gabri Potter per le magie con i piedi. Timido, dal basso profilo, sognava una carriera da giornalista, ma quella da calciatore ha avuto la precedenza.