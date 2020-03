In casa Napoli gioca solo la Primavera: anche le giovanili restano a riposo (forzato)

Tra circa un'ora il Napoli scenderà in campo. Parliamo della Primavera, l'unica squadra azzurra che in questo weekend giocherà. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il battesimo del pallone senza pubblico toccherà alla Primavera del Napoli che alle 15 giocherà in trasferta contro la Fiorentina. Gli azzurrini torneranno in campo dopo più di dieci giorni, l’ultima sfida risale al 24 febbraio scorso, il turno previsto nello scorso weekend è stato rinviato all’11 aprile. La Primavera sarà l’unica formazione del Napoli in campo nel weekend, che sarà dedicato in serei A al recupero delle gare della ventiseiesima giornata mentre i campionati giovanili sia nazionali che regionali saranno sospesi fino al 15 marzo".