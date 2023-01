In dubbio il debutto di Sirigu in Napoli-Cremonese: svelato il motivo

Il debutto di Salvatore Sirigu col Napoli in Coppa Italia contro la Cremonese resta in dubbio perché il giocatore è al centro di tante voci di mercato.

Il debutto di Salvatore Sirigu col Napoli in Coppa Italia contro la Cremonese resta in dubbio perché il giocatore è al centro di tante voci di mercato. Recentemente non ha nascosto la volontà di cambiare aria per cercare di giocare di più e gli azzurri stanno parlando con la Fiorentina per un possibile scambio che coinvolga anche Gollini. A riportarlo è l'edizione napoletana de La Repubblica.