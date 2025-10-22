In totale fermati a Eindhoven 230 tifosi del Napoli, poi rilasciati ed espulsi

La giornata di ieri era partita già male con i tifosi del Napoli fermati e costretti a rientrare. Tante polemiche e oggi sul Corriere dello Sport il punto della situazione con il bilancio definitivo. Un'operazione di prevenzione, si legge, motivata dalle fortissime preoccupazioni per possibili incroci tra tifoserie rivali provenienti anche da altre città olandesi e da Paesi dell'Europa dell'Est.

"I fermati, 235 in totale, sono stati interrogati nel corso della notte alla stazione di polizia di Mathildelaan e ieri mattina sono stati rilasciati ed espulsi: 230 sono stati riconosciuti come tifosi del Napoli e altri 5 come cittadini olandesi. Le motivazioni sono elencate in italiano sul foglio di via: «È stato coinvolto in una condotta da disturbare l'ordine pubblico - si legge -. Cioè: assembramento con l'intenzione di andare in gruppo al centro di Eindhoven. Nel gruppo sono stati trovati vestiti coprenti il volto. Questo comportamento ha disturbato l'ordine»".