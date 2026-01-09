Incassi Meazza, che differenza col Maradona: tutte le cifre

Grandi numeri domenica al Meazza per la sfida tra Inter e Napoli. Fa il punto della situazione 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola con tutti i dati relativi al match anche in termini di incassi.

"I biglietti sono stati messi in ven­dita a prezzi non ele­va­tis­simi – non da derby, per inten­derci – e l’incasso defi­ni­tivo si aggi­rerà sui 5,5-6 milioni. Una cifra alta ma ben distante dagli oltre 8 milioni (pre­ci­sa­mente 8.649.494 euro con 75.562 spet­ta­tori) del record asso­luto in A per l’Inter, con­qui­stato in occa­sione del derby dello scorso 23 novembre. non sarà dun­que un big-match memo­ra­bile per i conti dell’Inter ma quella cifra diventa pre­sto mani­fe­sto del diva­rio che al botteghino divide pro­fon­da­mente il club di Oak­tree e quello di Aure­lio De Lau­ren­tiis.

Basta ripren­dere per prima cosa i dati della stessa par­tita gio­cata però al Mara­dona lo scorso 25 otto­bre; spet­ta­tori paganti: 53.800. Incasso: 2 milioni. Quasi 20 mila pre­senze in meno — ma qui la que­stione è di capienza visti gli oltre 75.700 posti che garan­ti­sce lo sta­dio mila­nese e i poco più di 54.700 dell’impianto napoletano — e, facendo due rapidi conti, una cifra che si aggirerà intorno a un terzo rispetto a quella che piom­berà nelle casse interiste".