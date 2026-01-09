Incassi Meazza, che differenza col Maradona: tutte le cifre
Grandi numeri domenica al Meazza per la sfida tra Inter e Napoli. Fa il punto della situazione 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola con tutti i dati relativi al match anche in termini di incassi.
"I biglietti sono stati messi in vendita a prezzi non elevatissimi – non da derby, per intenderci – e l’incasso definitivo si aggirerà sui 5,5-6 milioni. Una cifra alta ma ben distante dagli oltre 8 milioni (precisamente 8.649.494 euro con 75.562 spettatori) del record assoluto in A per l’Inter, conquistato in occasione del derby dello scorso 23 novembre. non sarà dunque un big-match memorabile per i conti dell’Inter ma quella cifra diventa presto manifesto del divario che al botteghino divide profondamente il club di Oaktree e quello di Aurelio De Laurentiis.
Basta riprendere per prima cosa i dati della stessa partita giocata però al Maradona lo scorso 25 ottobre; spettatori paganti: 53.800. Incasso: 2 milioni. Quasi 20 mila presenze in meno — ma qui la questione è di capienza visti gli oltre 75.700 posti che garantisce lo stadio milanese e i poco più di 54.700 dell’impianto napoletano — e, facendo due rapidi conti, una cifra che si aggirerà intorno a un terzo rispetto a quella che piomberà nelle casse interiste".
