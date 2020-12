Incontro Agnelli-ADL: si è parlato anche di Milik

Dopo la giornata di ieri, che ha visto una distensione dei rapporti tra Juventus e Napoli, non è escluso che il fronte tra i due club possa riaprirsi anche sul mercato. Come scrive il Corriere della Sera, per i bianconeri è infatti tornato d’attualità il nome di Arkadiusz Milik, attaccante in forza al club azzurro. Per andare alla Juve, però, Milik dovrebbe trascorrere altri 6 mesi in tribuna. Intanto sul polacco sono forti anche le sirene inglesi e la Roma. L’argomento è stato trattato almeno di striscio e probabilmente si tornerà a farlo nei prossimi giorni.