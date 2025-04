Infortuni Juan Jesus e Buongiorno: le ultime

L'infortunio di Juan Jesus non sembra di poco conto, come ha confermato pure Conte al Maradona: il brasiliano effettuerà in giornata gli accertamenti, ma non ci sarà a Monza. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che fa il punto sugli infortunati: "Il Napoli deve fare pure i conti con la tendinopatia all'adduttore di Alessandro Buongiorno, assente contro l'Empoli. "Intanto comincia ad allenarsi", ha spiegato Conte lunedì sera lasciando intravedere una speranza di recupero del 26enne cresciuto nel settore giovanile granata.

Gli spiragli ci sono, ma al momento non sono molto concreti.. Bisognerà capire cosa accadrà nei prossimi giorni. La prognosi resta riservata e quindi Rafa Marin resta in pole position".