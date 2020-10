Infortunio Bakayoko, sospiro di sollievo: pronto per l'Europa

Brutto colpo subito da Tiemoue Bakayoko nel match col Benevento, col centrocampista che ha mostrato sui propri canali social i segni del contrasto che lo ha costretto a lasciare anzitempo la contesa. Nonostante la preoccupazione del momento, non sono da registrare grosse difficoltà per il mediano, come scrive l'edizione odierna di Repubblica: "A fine gara sospiro di sollievo per Bakayoko, il suo infortunio non è grave e ci sarà già nella sfida di giovedì contro la Real Sociedad in Europa League".