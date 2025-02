Infortunio Mazzocchi: ecco i tempi di recupero e quante gare salterà

Ieri s'è fermato anche Pasquale Mazzocchi nel corso dell’allenamento, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport per fare il punto sui tempi di recuperi del laterale partenopeo. "Lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra", la diagnosi diffusa ieri dal Napoli attraverso un comunicato ufficiale. Il terzino, titolare contro l’Udinese e la Lazio, dovrà fermarsi per circa quattro settimane:

"A conti fatti, salterà il Como domani, l’Inter, la Fiorentina e il Venezia per poi tornare dopo la sosta di marzo per la sfida con il Milan. Per un esterno che sfila ai box, due che rientrano nell’elenco dei convocati: Leonardo Spinazzola, fuori nelle ultime due giornate, e Mathias Olivera, fermo da quattro. Spina, tra l’altro, dovrebbe partire dal primo minuto a sinistra, mentre il collega inizierà in panchina. Due rientri fondamentali anche in vista dello scontro diretto del Maradona con l’Inter".