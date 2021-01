Infortunio Mertens, retroscena Repubblica: a gennaio tensione col club sulla data di rientro

Dries Mertens ieri è tornato in Belgio, ad Anversa, perché sente ancora dei fastidi alla caviglia e non ha recuperato appieno dall'infortunio. L'edizione odierna de La Repubblica svela anche un retroscena legato ad alcuni contrasti con il Napoli su questo tema: "A gennaio c'era stata un po' di tensione con la società sulla data di rientro dalla struttura scelta dall'attaccante (la clinica 'Move to Cure', ndr)", si legge.