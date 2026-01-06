Infortunio Neres, chi al suo posto? Le tre idee di Conte per sostituirlo

Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Tante soluzioni per Conte per sostituire Neres domani contro l'Hellas. Magari con Politano al posto di Neres nei due dietro Hojlund, con Di Lorenzo più avanti nei quattro di centrocampo e dietro Buongiorno a completare il reparto difensivo con Rrahmani e Juan Jesus (Beukema da valutare).

"Volendo, poi, nel caso, c’è sempre l’opzione Spinazzola a destra con Politano comunque avanzato e Gutierrez a sinistra o, ancora, Lang dal primo minuto al posto di Elmas che si sposterebbe a destra. Insomma, le opzioni possono essere tante per l’allenatore del Napoli. Se ne saprà di più anche oggi nel corso della rifinitura di vigilia". Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. 