Infortunio Neres: Gazzetta svela la reazione del Napoli dopo lettura esami

Infortunio Neres: Gazzetta svela la reazione del Napoli dopo lettura esamiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Confermata la prima diagnosi: per David Neres, ko domenica all’Olimpico in occasione della partita contro la Lazio, costretto a chiedere il campo a metà del secondo tempo, gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri presso il Pineta Grande Hospital hanno ribadito il «trauma distorsivo alla caviglia sinistra».

Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport: "A leg­gere così la dia­gnosi a Castel Vol­turno hanno sor­riso, pro­lun­ga­ta­mente. E lo faranno fino a dome­nica pros­sima, ovvia­mente, con la spe­ranza che quel filo di luce intra­vi­sta dalle lastra dia corpo all’otti­mi­smo: David Neres è ammac­cato ma solo un po’, c’è chia­ra­mente un «trauma distor­sivo alla cavi­glia sini­stra» ma c’è pure la pos­si­bi­lità, nep­pur tanto segreta, che possa bastare que­sta set­ti­mana per but­tare via non solo le stam­pelle sfrut­tate per uscire dall’Olim­pico ma pure il sospetto di dover rinun­ciare a lui per la nuova madre di tutte le par­tite".