Occasione Lang: l’ultimo (e unico) gol 45 giorni fa al Maradona

Noa Lang, finora, ha collezionato 22 presenze e 749 minuti in tutte le competizioni, segnando l’unico gol contro la Dea al Maradona. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il 22 novembre 2025: 45 giorni fa. Il tempo per pensare a un bis, insomma, è stato sufficiente, non resta che fare festa e magari dedicare tutto a Neres, l’amico geniale: del resto, il ritorno dall’inizio è strettamente legato all’assenza di David. Tra loro c’è un filo sottile che non si spezza mai, ma Lang non ha voglia di spezzare neanche quello con il Napoli. Provaci ancora, Noa".