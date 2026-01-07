Retroscena Conte: ieri è rimasto fino a sera a studiare la gara con l'Hellas

vedi letture

Antonio Conte non vuole cadere nel tranello di sottovalutare il Verona e l'ha fatto capire chiaramente al gruppo in questi giorni. Sul tecnico del Napoli scrive così l'edizione odierna de Il Mattino: "Le immagini e le foto lo ritraggono come un Braveheart del Terzo Millennio, a spingere in avanti la truppa, con la tuta e la giacca inzuppati di pioggia gelida, gridando contro il mondo.

E oggi con il Verona lui vuole che non si sia nessun intoppo: lui non fa differenza, tra una big e una 'piccola'. Anzi, sa bene che quelle in lotta per non retrocedere sono un bel grattacapo di questi tempi. Anche ieri è rimasto fino a sera nel centro tecnico con il fratello Gianluca e con il vice Stellini per trovare gli antidoti alla disperazione degli scaligeri di Zanetti: vorrà provare a 'incartarli' come è riuscito domenica".