Napoli-Hellas, niente sold out: ancora tanti biglietti disponibili

Napoli-Hellas, niente sold out: ancora tanti biglietti disponibili. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul match in programma oggi al Maradona: "Si partirà oggi con l’Hellas: ancora diversi i posti liberi e i settori ancora disponibili, a incidere il giorno (durante la settimana) e anche l’orario (18.30). Fino a ieri sera erano esaurite solo le due Curve superiori mentre stavano per terminare i Distinti superiori.

Ancora disponibilità per tutti gli altri settori con ancora un giorno a disposizione per approfittarne. Sold out lontano anche per le prossime due partite a Fuorigrotta, quella di mercoledì prossimo col Parma (18.30) e poi quella col Sassuolo di sabato 17 (18). Per entrambi gli appuntamenti sono esaurite al momento solo le due Curve superiori".