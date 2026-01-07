Neres, tanti i fattori da valutare per la sfida all'Inter

vedi letture

Non c’è lesione nella caviglia sinistra di David Neres, ma questo non vuol dire che il brasiliano riesca facilmente a recuperare per la sfida di domenica contro l’Inter. Così il quotidiano Il Roma scrive sul programma di recupero dell'attaccante brasiliano infortunatosi contro la Lazio: "Sarebbe bello per tutti se riuscisse a farcela per la grande partita in programma al Meazza contro la grande nemica degli ultimi anni.

Il programma di riabilitazione prosegue ma sono tanti i fattori da valutare per essere convocato e per essere schierato dal primo minuto. Prima di tutto dipenderà da come sta la caviglia. E soprattutto spetterà al calciatore decidere se rischiare o meno. Nel caso in cui dovesse saltare anche l’Inter sarebbe sicuramente nella lista del match del recupero con il Parma il 14 gennaio".