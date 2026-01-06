Infortunio Neres: Gazzetta svela reazione del Napoli dopo lettura esami
Confermata la prima diagnosi: per David Neres, ko domenica all’Olimpico in occasione della partita contro la Lazio, costretto a chiedere il campo a metà del secondo tempo, gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri presso il Pineta Grande Hospital hanno ribadito il «trauma distorsivo alla caviglia sinistra».
Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport: "A leggere così la diagnosi a Castel Volturno hanno sorriso, prolungatamente. E lo faranno fino a domenica prossima, ovviamente, con la speranza che quel filo di luce intravista dalle lastra dia corpo all’ottimismo: David Neres è ammaccato ma solo un po’, c’è chiaramente un «trauma distorsivo alla caviglia sinistra» ma c’è pure la possibilità, neppur tanto segreta, che possa bastare questa settimana per buttare via non solo le stampelle sfruttate per uscire dall’Olimpico ma pure il sospetto di dover rinunciare a lui per la nuova madre di tutte le partite".
