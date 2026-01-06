Infortunio Neres, Repubblica: "Quasi scontata la prima novità di formazione"
Con l'infortunio di Neres, che salterà sicuramente la sfida di domani col Verona, ecco la prima novità di formazione ormai certa, secondo Repubblica oggi in edicola. "Assomiglia quasi a una certezza il rientro di Alessandro Buongiorno tra i titolari. Ha giocato l’ultima dall’inizio con l’Udinese e ha deluso proprio come tutto il Napoli. Da allora ha perso il posto nel terzetto difensivo a favore di Juan Jesus che ha mostrato grande affidabilità.
La gara col Verona è un appuntamento importante per l’ex capitano del Toro che proverà a mettere in difficoltà Conte per i match successivi. Buongiorno rappresenta un valore di questa squadra, ma deve tornare ai livelli della scorsa stagione per fare la differenza e confermarsi pure in Nazionale".
07 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
