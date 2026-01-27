Infortunio Neres, sarà lungo stop: stimati i tempi di recupero

vedi letture

David Neres è stato operato ieri a Londra alla caviglia sinistra. Intervento perfettamente riuscito come aveva rivelato il giocatore ieri, con un post sui social accanto alla moglie, e poi il club azzurro con una nota ufficiale: «L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo».

Lo stop per il brasiliano, nel miglior momento della sua annata, sarà fino a tre mesi. Tornerà in primavera e mancherà nel periodo clou della stagione. Neres aveva segnato sei gol dalla sosta di novembre in poi, si è arreso il 4 gennaio all’Olimpico contro la Lazio, distorsione alla caviglia sinistra che poi, però, gli ha procurato altri dolori e fastidi fino alla scelta dell’operazione. Nel mezzo, una fugace apparizione contro il Parma nel secondo tempo. Un’assenza importante per Conte che proprio con la Juventus aveva ritrovato Lukaku. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.