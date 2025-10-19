Infortunio Rrahmani, tempi di recupero aggiornati: c'è ottimismo, ecco quando può rientrare

Il Napoli di Conte sta vivendo un momento di fragilità difensiva che inizia a preoccupare. L'assenza di Amir Rrahmani si fa sentire, con la retroguardia azzurra che concede troppo e incassa gol pesanti, come dimostrato anche nella recente sconfitta contro il Torino. Il pilastro kosovaro è un elemento cruciale e il suo recupero è atteso con ansia.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è ottimismo sul fatto che Rrahmani possa tornare a disposizione almeno per il big match contro l'Inter. La difesa, dopo aver ritrovato Buongiorno, ha bisogno dei suoi cardini per ricostruire il "muro" e ritrovare solidità. Intanto, però, non ci saranno alibi per la prossima sfida di Champions a Eindhoven, dove servirà il miglior Napoli per dare un segnale di ripartenza.