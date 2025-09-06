Inizio durissimo per Lucca, Gazzetta: "Non c'è più maestro Lukaku, è sfida ad Hojlund"

vedi letture

Quattordici reti, complessivamente, nell’Udinese, dodici in campionato e due in Coppa. E' il biglietto da visita di Lorenzo Lucca, acquistato dal Napoli per nove milioni di euro, più ventisei da versare tra un anno. 35mln di euro dunque per il vice-Lukaku a cui doveva rubare i trucchi del mestiere. Il belga però si fa male il 14 agosto e non ci sono più lezioni private, scrive la Gazzetta dello Sport che analizza il momento dell'attaccante italiano:

"A Lorenzo Lucca è andata peggio di chiunque altro, paradossalmente, perché gli hanno tolto il riferimento principale, il maestro, e adesso che non c’è più Lukaku dal quale imparare, deve fare tutto da sé, con l’urgenza che richiede il momento. Sarà una stagione piena, si entra subito nel vivo, neanche il tempo di riposare appena un po’ (si fa per dire!) e poi verrà il momento delle sfide dirette: là davanti, Lucca se la giocherà con Hojlund e il giovane Ambrosino. Così verrà più semplice ingannare l’attesa, aspettando Lukaku".