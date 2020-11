Insigne ci sarà col Rijeka? Oggi giornata decisiva: le ultime da Castel Volturno

Il calendario è ricco di impegni, il Napoli è già pronto a una nuova partita giovedì contro il Rijeka. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Lorenzo Insigne spera di esserci ma oggi se ne saprà un po' di più, sarà la giornata decisiva per capire se il capitano del Napoli potrà essere della partita oppure se, come col Sassuolo, non verrà rischiato, rimandando alla prossima di campionato il suo ritorno in campo.