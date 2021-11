Insigne come Juliano, 50 anni dopo: capitano, profeta in patria, campione d'Europa. E la cessione?

Lorenzo Insigne e Antonio Juliano, destini simili a mezzo secolo di distanza l'uno dall'altro. Capitani, profeti in patria, campioni d'Europa. Se arrivasse la cessione dell'attuale numero 24 ci sarebbe un'altra cosa in comune. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Totonno Juliano da San Giovanni a Teduccio e Lorenzo Insigne da Frattamaggiore. In mezzo 50 anni o poco più. Una vita, un oceano con nel bel mezzo un ponte infinito ma stabile che li ricongiunge, li assimila in epoche diverse che riannodano destini non così distanti. Entrambi cresciuti nel settore giovanile cittadino.

[...]Un campione lo è stato certamente Juliano e lo è, lo continuerà ad essere Insigne. Dovunque vada. Azzurri nel club, azzurri nella Nazionale. Palmarès di alto livello. In bacheca tutti e due hanno un Europeo a distanza di 53 anni. In Italia nel ‘68 e in Inghilterra, via Italia, nel 2021".