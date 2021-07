Insigne è in vacanza a Ibiza: viaggio insieme per il trio degli ex Pescara

Dal Pescara fino al tetto d'Europa. Si parla di Insigne, Immobile e Verratti sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Torre Annunziata e Frattamaggiore anche non vedono l’ora di regalare il tributo ai propri «figli» Immobile e Insigne. Nei rispettivi comuni, si pensa ad organizzare eventi speciali per far sentire l’affetto, la riconoscenza ai protagonisti della magica avventura dell’Italia di Mancini ma c’è incertezza su quando si riuscirà a farlo.

Immobile, Insigne e Verratti sono partiti ieri per Ibiza, faranno insieme le vacanze con le rispettive famiglie. Il trio degli ex Pescara ha dato così un altro segnale della fortissima unità che ha caratterizzato il gruppo di Mancini".