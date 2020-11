Insigne e Mertens: il gesto che lancia un segnale al gruppo

Lorenzo Insigne e Dries Mertens lanciano segnali importanti al gruppo. La Gazzetta dello Sport racconta del gesto dei due attaccanti, arrivati a Castel Volturno a sorpresa nella giornata di giovedì dopo gli impegni con le nazionali. Scrive così la rosea.

"Non era previsto ma nel pomeriggio di ieri Lorenzo Insigne si è presentato al centro di Castel Volturno per allenarsi. Lo ha fatto anche Dries Mertens, reduce dalle due gare giocate col Belgio. E questo dà la dimensione di come il Capitano dia segnali importanti all’ambiente così come «Ciro» che da anni è uno dei leader indiscussi dello spogliatoio azzurro. Non a caso capita alla vigilia della sfida tanto attesa alla capolista Milan. Un momento magico quello di Lorenzo, nemmeno pensabile un anno fa, quando il Napoli era spaccato in gruppuscoli in guerra, Insigne non era manco sicuro di giocare e la squadra vivacchiava a metà classifica, con qualche acuto solo in Champions".