Insigne potrebbe accettare riduzione stipendio: sogna di chiudere carriera al Napoli

Lorenzo Insigne ed una proposta di rinnovo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni a stagione secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La rosea perla della trattativa per il rinnovo di un contratto in scadenza nel giugno 2022 per il capitano del Napoli: "A queste condizioni, la discussione potrebbe andare per le lunghe anche se la voglia di chiudere qui la carriera potrebbe convincere l’attaccante ad accettare il sacrificio.

Potrebbe prevalere il sentimento sull’aspetto economico, per intenderci, perché il Napoli è la sua passione e perché immaginarsi da avversario è il suo ultimo pensiero. La crisi del calcio ha imposto sacrifici ai club, partendo proprio dalla riduzione degli stipendi dei calciatori" scrive il quotidiano.