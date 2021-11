Insigne sfida un amico vero: quante ne hanno fatto lui e Immobile a Pescara

Lorenzo Insigne sfida Ciro Immobile. Una sfida tra amici, amici veri, che andrà in scena stasera al Diego Armando Maradona. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Di là, stasera, in Napoli-Lazio, c’è un amico vero: quante ne hanno fatte a Pescara, nove anni fa, lui e Ciro Immobile, lasciando che il metodo-Zeman esplodesse in tutta la sua eleganza".