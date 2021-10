Insulti razzisti a Koulibaly: Daspo di 5 anni a 30enne e altri indagini sul suo 'gruppo'

L'edizione odierna di Repubblica parla degli insulti razzisti a Koulibaly dopo Fiorentina-Napoli al Franchi e scrive che dopo aver identificato il responsabile, per il trentenne residente nella provincia di Firenze è scattato il Daspo di 5 anni. È la durata massima applicabile a chi risulti incensurato, e l'identificazione è stata possibile grazie anche alla collaborazione della Fiorentina. Sono in corso poi ulteriori accertamenti per chiarire le condotte degli altri componenti del gruppo del tifoso denunciato, al fine di individuare comportamenti rilevanti sotto il profilo penale e amministrativo. Al termine di queste indagini si capirà anche la pronuncia della Procura Federale e dello stesso giudice sportivo che ha preso tempo prima di decidere. Sono attese sanzioni, ma non la chiusura della curva come temuto in un primo momento, riporta Firenzeviola.it