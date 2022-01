Inter ad un passo da Gosens, ma non ci sarà contro il Napoli: la data del rientro

Se la Juventus lancia il guanto di sfida al campionato, l’Inter non sta a guardare. I campioni d’Italia, dopo il vertice di mercato tenutosi lunedì con il presidente Zhang, in queste ore stanno sferrando l’attacco decisivo per acquistare l’esterno dell’Atalanta Robin Gosens che potrebbe arrivare già oggi a Milano.

Un innesto per il presente (anche se a causa della lesione al bicipite femorale di settembre, non sarà disponibile prima di fine febbraio) - sottolinea il Corriere della Sera - ma soprattutto per il futuro considerando la possibile partenza di Perisic. Il tedesco dunque non sarebbe a disposizione per la sfida al Napoli del 12 febbraio.